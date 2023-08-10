有著「大陸第一網紅」別稱的馮提莫，以精緻外貌以及甜美嗓音獲得不少人關注，在微博上擁有逾1006萬名粉絲追蹤。去年12月她合約到期，從此暫停直播活動，更於上月無預警發文表示罹患了甲狀腺癌晚期，令不少粉絲擔憂，而昨(9日)她在社群上透露一則喜訊，讓粉絲嗨翻。

馮提莫日前曾在接受採訪時，透露自己罹患甲狀腺癌的消息，更因腫瘤離喉返神經及聲帶很接近，手術可能導致聲帶受損，且術後有一段時間聲音呈現沙啞的狀態，讓她一時有些悲觀。所幸，馮提莫事後也在社群上發文，指出自己的身體已恢復的差不多，嗓子也回復到能夠唱歌的狀態，讓不少粉絲嗨翻，期待能早日聽見女神唱歌的甜嗓。

事隔多日，馮提莫於昨(9日)在社群上發文，寫下：「有一件很重要的事情要告訴大家。」透露自己將於12日開始直播，並吐露自己複雜的心聲，直言：「我開心可以繼續唱歌，但也擔心開播時嗓子出狀況讓大家失望。不過一切複雜的情緒都阻止不了我的熱愛，我會全力以赴，我也會堅持唱下去，只要你們願意聽。」

貼文PO出後，吸引不少粉絲在底下支持，留言：「終於等到你了，不見不散」、「244天的等待，換來最好的期待」、「一切都會是最好的安排，終於回來了」、「這真是振奮人心的好消息」、「還好我沒有放棄。」