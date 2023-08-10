屏東海生館推七夕限定優惠，12至27日購夜宿行程者，2人同行贈2隻告白企鵝布偶，讓說不出口的情話由企鵝來傳遞。（謝佳潾攝）

每年8月是企鵝求偶季，加上又適逢七夕情人節將至，屏東海生館充斥著粉紅泡泡，除飼育員忙著替企鵝準備求偶鵝卵石、布置產房外，館方也樂為遊客牽紅線，推出七夕限定優惠，凡12至27日期間購買夜宿行程者，2人同行即贈送2隻告白企鵝布偶，讓說不出口的情話由海洋萌星企鵝來傳遞。

屏東海生館指出，每年7月底至8月初期間，企鵝漸漸進入求偶、繁殖季，企鵝展示缸也因而會出現一些特別有趣的場景，如雄企鵝叼著鵝卵石向心儀的雌企鵝飛奔示好，又或是竊取其他巢穴的石頭來打造自己的安全城堡等畫面。

飼育員說，鵝卵石是企鵝的求偶石，更是戀愛成功的基石，它不僅是愛意的象徵，也是築巢繁育的重要物品，在母企鵝孵化愛的結晶的過程中，雄企鵝還會繼續外出尋找築巢的材料，加固兩人愛的小窩。

飼育員除替企鵝準備求偶石外，還要幫忙打造各式套房，如靠近岸邊會有一間間利用隔板打造出的「海景套房」，以及另外一頭透過數片透明隔板為尚未性成熟的幼鳥打造的「兒童套房。

見著企鵝們粉紅泡泡冒不停，館方也想起七夕情人節將至、想為遊客牽紅線，因此推出「七夕情人節夜宿優惠」活動，只要於12日至27日期間於官網訂購夜宿海生館行程，兩人（6歲以上）同行即贈送2隻告白企鵝布偶。

海生館表示，若有民眾還在猶豫不知如何安排情人節行程，或是不好意思說出告白情話，不妨趁著七夕情人節夜宿優惠活動，讓可愛的告白企鵝傳遞濃情蜜意，還能透過充實的2天1夜行程打造專屬的浪漫回憶，讓感情更加溫。

除了夜宿優惠活動外，海生館也在暑假推出「歡迎光臨我的海生館！」線上串聯活動，遊客只要在海生館官方FB粉絲專頁指定貼文下方留下於海生館拍攝的美照，或是於個人IG寫出最動人專屬自己與海生館的故事貼文，就有機會獲得免費體驗夜宿海生館或是近距離餵食企鵝等多種體驗好禮。