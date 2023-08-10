交通部公路總局10日針對新竹客運補貼專案開會審議，正式通過補貼新竹客運每公里約52元，因此新竹客運確定就固有路線代駛至明年12月31日止。在新竹縣政府協商爭取下，鄉親「行」的權益將不受損，仍可繼續搭乘新竹客運往來各鄉鎮。

交旅處長戴志君上月25日北上與桃園市政府、新竹市政府、苗栗縣政府等交通局處長，共同參加公路總局公路汽車客運審議會專案小組會議，小組同意專案補貼每公里約52元，10日則由公路總局公路汽車客運審議會第248次全體委員會議審議，最終確定通過專案，新竹客運將可就固有路線代駛至明年12月31日止。

新竹客運因於去年3月向公路總局申請54條公路客運路線屆期後不續營，而其中41條路線行經新竹縣境內，因此受到縣民高度關注，也影響民眾權益甚鉅。

縣長楊文科對此事相當重視，在上月21日的桃竹竹苗區域治理平台會議提案，聯合桃園市、新竹市與苗栗縣共同發聲，要求主管機關公路總局以專案方式妥善處理，且應比照鄰近縣市的市區公車，補貼每車每公里成本52元至53元不等。

根據新竹客運資料顯示，54條路線中有41條與新竹縣、市及桃園市相關，且有19條路線全線行駛新竹縣境內。在這41條路線裡，至2022年9月12日到期者有26條，今年9月12日到期者則有15條。疫情前每年服務約600萬人次，而2022年在受疫情影響下，仍有超過300萬人次搭乘，顯示民眾對大眾運輸的強烈需求。