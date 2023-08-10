桃園警察分局武陵派出所接獲轄區金融機構通報，表示民眾有異常提領的狀況，請員警到場協助處理。員警發現賴女在網路認識陳姓男子，因為陳男要經營國際貿易事業，許多貸款要處理，才請賴女提供帳戶轉匯，賴女收了40多萬後，準備再領錢時，銀行發現有異報警，賴女才發現自己可能成為車手。

警員凌偉哲、周子傑、郭先豐及蔡佳儒接獲銀行報案，立即趕往現場，經了解現場的賴姓女子在網路認識一名陳姓男子，對方經常噓寒問暖，雙方感情急遽升溫，甚至已論及婚嫁。最近陳男表示因為經營國際貿易事業，有許多貨款需要處理，希望賴女幫忙提供帳戶做轉匯之用，賴女認為雙方已是男女朋友的關係，非常信任對方，便提供7家銀行帳戶，接收多筆不明來源的匯款共40多萬元，昨日接獲「男友｣指示到某銀行先領取14萬元的「貨款｣，再到另一家銀行準備提領10萬元，行員察覺資金有異，隨即通報員警到場。

由於對男友的信任，賴女一開始對員警詢問避重就輕不願配合，經員警分析說明利害關係，勸告她可能已陷入詐騙陷阱成為車手，恐將面對司法追訴，賴女一驚才願意配合，其帳戶內款項已有2名匯款人報案，均遭投資詐騙匯款!賴女當場傻眼，員警依法將其逮捕移請偵辦，後續將持續向上溯源追查幕後詐騙嫌犯，將其一網打盡。