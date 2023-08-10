國民黨總統參選人侯友宜9日提出「以核減媒」能源政策，且不排除重啟核四，引來民進黨立委賴品妤怒罵「重啟個屁！」侯競辦發言人、北市議員柳采葳批「氣噗噗的罵人，這樣不漂亮喔！」賴品妤對此反擊柳拿她外表進行揶揄，將女性的容貌放大，模糊焦點。柳采葳則直球回嗆，賴品妤格局、做事，能力都不漂亮，只是依靠雲豹小公主的運氣。她遺憾國家利益與賴家利益背道而馳的時候，賴品妤選擇了賴家而不是國家。

「年輕女性的辛苦，我想所有的年輕女性都比賴品妤更了解，畢竟大家沒有像妳一樣有雲豹小公主的運氣！」柳采葳今(10日)在臉書發文直批，賴品妤批評自己說「不漂亮」是在弱化女性，這應該是賴品妤中文詞彙解讀能力不太好，「漂亮」有很多意涵，像是大家也都會說做事做得不漂亮，可能賴品妤從小大到大都是公主沒人敢跟她這樣說，「所以賴品妤是格局不漂亮、做事不漂亮，能力也不漂亮！」

柳采葳質疑，如果要說競選公式，賴品妤在立法院也拿不出什麼成績，她的競選公式就是「富爸爸+富媽媽」，這就是她的勝利方程式。侯友宜依循國際能源趨勢提出，低碳台灣、無煤台灣、淨零台灣，但賴品妤不尊重能源專業，竟以粗鄙言論回應專業的能源問題，為批評而批評，只丟一句「重啟個屁！」就想博眼球搞政治鬥爭，「現在是把民眾當笨蛋，認為大家都會隨妳的政治語言起舞嗎？」

柳采葳強調，作為立法委員，賴品妤和她所屬的民進黨應該要以全國人民的利益為依歸，通盤考量台灣的能源現況提出務實的解決方案，不過賴品妤火氣這麼大，不得不讓人懷疑是不是侯友誼的能源政策影響到賴品妤家的既有的綠能事業，遺憾國家利益與賴家利益背道而馳的時候，賴品妤選擇了賴家而不是國家。