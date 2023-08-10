北市重慶北路嚴重積淹水！轎車路邊拋錨 駕駛無奈「徒步推車」

由於西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，其中台北也被列為豪雨、大雷雨警戒區。有民眾發現，台北市大同區重慶北路三段附近往國道一號方向嚴重積淹水，甚至有人因此被迫冒雨推車，警示路障也漂浮在路中央，畫面曝光後引發熱議。
網友們在爆料公社分享畫面，驚呼「重慶北路淹水了」，從畫面中可以發現積淹水高度約達半顆輪胎高，汽車、公車都得涉水而過，有駕駛疑似因為汽車拋錨冒雨推車，警示路障漂浮在路中央，另外也有不少部車子疑似因為車子泡水而警示燈狂閃。
對此，許多網友紛紛回應，「現在退了嗎？」、「政治口水淹馬路，別再嘴炮」、「現在要買水陸通用的車」、「做成水路就不會塞車了」。
氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。