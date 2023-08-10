嘉義市衛生局長廖育瑋 （左）頒發禮券感謝「文祥診所」即時通報登革熱確診病例。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義縣出現5例登革熱病例，縣市嚴防疫情擴散，嘉義縣政府啟動應變中心，全縣擴增至69家NS1快篩合約院所及2家NS1抗原檢測醫院，全面提升檢驗量能，嚴防疫情擴散；嘉義市也增加NS1抗原快速醫療院所為17家，且祭出獎勵金。

嘉義市衛生局表示，截至9日全國本土登革熱病例已累計1166例，疫情驟升，台南及雲林確診數最多，嘉義縣也出現5例病例，嘉義市目前無確診病例，但因地理位置緊鄰台南、雲林及嘉義縣等高風險地區，更需嚴謹防範。

7月29日在台南工作的嘉義縣民到嘉義市消費，身體不適，而到嘉義市政府衛生局網站查詢「登革熱NS1抗原快速診斷試劑」合作院所，前往文祥診所就醫，張文祥醫師問診，符合登革熱高風險條件，再採血檢驗NS1快篩結果為陽性，即刻通報，後經PCR確診。

嘉義市政府衛生局長廖育瑋10日致贈500元通報獎勵及100元篩檢獎勵禮券，感謝張文祥醫師共同防治登革熱。廖育瑋說，抗疫要有聯防精神及作法，嘉義市醫療院所篩檢出病例經查確診，獎勵醫療院所500元禮券及100元篩檢獎勵禮券。

嘉義縣政府衛生局表示，5例確診案例都已出院返家，連續2天沒有新增案例，該局每天持續社區整體監測至9月3日，疾病管制署南區管制中心對竹崎及梅山鄉評估防治成效。

嘉縣衛生局長趙紋華說，已有69家診所加入公費NS1快篩，還有嘉義長庚、灣橋分院2家通過NS1抗原檢測認可，大幅提升檢驗報告時效，嚴防疫情擴大。