台北市西園路二段巷子內淹水，不僅摩托車淹水無法發動，更有土虱和許多小魚跑到陸地上。（台北市議員應曉薇提供／劉彥宜台北傳真）

台北市10日下雨發生強降雨，國民黨台北市議員應曉薇表示，許多低窪地區排水不及，西園路二段巷子內淹水，不僅摩托車淹水無法發動，更有土虱和許多小魚跑到陸地上，水利處及委外抽水設備維護廠商，應隨時做好防災設備。水利處回應，多地雨量超過雨水下水道設計的保護標準，啟動53站總計162台抽水機因應，目前積水已退。

應曉薇指出，西園路二段巷子內淹水，不僅摩托車淹水無法發動，更有土虱和許多小魚跑到陸地上，萬華進音社主委林政宏面對門前變小魚池，為儘快整理環境，還發動志工撈魚。

她提醒，水利處及委外抽水設備維護廠商，應隨時做好防災設備，面對突然的豪大雨做好防範與配套措施以維護市民生命財產。

水利處回覆，截至目前為止最大時雨量為大同區太平國小站106毫米、中山區中山劍潭山站92毫米、中正區台北站90毫米等，都已超過北市雨水下水道設計的保護標準，也就是每小時78.8 mm的雨量，造成市區積水，目前降雨皆已趨緩，積水已退。

水利處表示，目前水利處收到的積水地點包括大同區承德路2段、重慶北路3段、萬華區萬大路277巷、士林區中正路、延平北路五段。各通報案件水利處皆已派員現場勘查。此次大同區降雨每小時達106毫米，為今日積水狀況較嚴重區域。

水利處說明，因應本次降雨事件，今日中午12時已成立監視小組密切監視水情，抽水站亦增加人力戒備，並同時於低窪地區預佈抽水機具，中午12時至晚間6時止，水利處啟動53站總計162台抽水機，中山、大同、萬華、中正、士林、北投等區抽水站也按標準啟動抽水。