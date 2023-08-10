日下午下起豪大雨，台鐵表示鶯歌=桃園間鳳鳴站施工處淹水，造成東正線路基流失約30公尺，目前僅單線雙向以時速60公里慢行通過。

台鐵表示，因受豪大雨影響，鶯歌=桃園間鳳鳴站施工處(K53＋800至K54＋600)淹水，造成東正線路基流失約30公尺，目前以西正線單線雙向行車，各級列車慢行以時速60公里通過，上下行列車平均延誤40~60分鐘，臺鐵局已於17：40成立一級應變小組因應，桃園=鶯歌間持續辦理公路接駁疏運旅客，並請各站加強播音列車資訊引導旅客。