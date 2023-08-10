北台灣今（10）日午後出現猛烈降雨，多地有積淹水的情況，鶯歌火車站的積水漫到人行道上，隨著陣陣強風狂吹，水波宛如海浪，讓路人驚呼好像來到海邊。此外，鶯桃路、西湖街也有積淹水災情，三峽某社區的停車場甚至「泡湯」，狀況相當慘烈。

「緊急！鶯歌樹林淹水！」新北市議員卓冠廷稍早在臉書發文分享災情示警，受到大雷雨影響，鶯桃路淹水至半個輪胎、中正一路68號馬路破裂、西湖街有較長積水路段、北大社區大樓有地下停車場已淹水，三峽、鶯歌陸續傳出積淹水，呼籲民眾注意自身安全。

從卓冠廷分享的影片可見，北大特區某社區的地下停車場已出現積水，水深超過腳踝，拍攝者打開地下室的防火門後，正前方的排水孔還不斷湧出水，畫面相當驚人。

而另一段影片中，鶯歌火車站附近的建國路也出現大量積淹水，水勢漫到人行道上，許多撐傘的民眾涉水而過，當時還出現陣陣強風，導致水面出現如「海浪」的模樣，讓路人驚呼：「沒看過耶，好像海邊、漲潮這樣」。

對此，有不少網友回應，「完蛋了，我要到鶯歌火車站的說」、「受困台鐵車廂回不了家」、「中正一路不是第一次下大雨路面就破了」、「感覺像騎水上摩托車」、「下午這個雷超大的，也很近」。