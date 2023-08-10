台南市動物之家在養動物數量已超出負荷，且去年收容動物之死亡率更高於全國平均值的1倍，市議員李偉智10日在議會臨時會爆料，民眾走失的狗被送到動物之家，2個月後接回來時，狗竟變骨瘦如柴，狀況很糟，到底是照顧狗是虐待狗？質疑收容所環境和管理出了問題；市議員林燕祝則建議，市府應為寵物建置身份證制度，從源頭管控。

審計部111年度台南市總決算報告指出，台南市動保處設置的動物之家善化站及灣裡站，可留容犬隻700隻，但2處在養動物數量超出負荷，去年收容所內死亡率14.75％，遠高於全國公立收容所平均死亡率7.38％。另外，人犬衝突通報案件及捕捉大數仍高，且部分通報案件熱點未適時納入高風險區域加強管理。

李偉智說，有民眾向他陳情，其走失的狗被人撿到送往動物之家，沒想到2個月後，要把狗接回家時，發現狗兒竟變得骨瘦如柴、毛全被剃光，以前看到人總是很親切的狗，如今卻經常露出惶恐不安的表情，讓飼主很傷心，也讓他這位愛狗人士，看了非常不捨。

林燕祝要求農業局趕快拿出辦法解決，不要讓動物與人類對立，雖然各社區努力宣導，卻仍聽說有人故意把狗放生再向市府要錢，結果被棄養的狗愈來愈多，包含貓，最後變成政府的責任，建議市府比照國外建立一套寵物身份證制度，管控寵物繁殖、買賣的流向，減少棄養情形發生。

台南市政府農業局長李建裕答詢時說，目前已在仁德區規畫一處收容暫置區，並針對其他地區里長們建議的場址，積極辦理會勘等作業。

農業局表示，已透過認養會及線上網站等管道宣傳認養，認養犬隻送首年寵物保險，以期減缓收容壓力，並加強環境消毒與防疫、購置醫療藥品及設備及動物籠舍適當分配等，以維護動物收容管理品質。