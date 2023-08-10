台南官田區南廍里一處非法設立的廢木材堆置場7月24日發生火警，產生的惡臭味，飄散至周邊的麻豆、官田、六甲甚至遠至新營，經過消防員、義消弟兄不眠不休辛苦打火，終於在今天撲滅，結束18天的惡夢。

台南市消防局統計，這場火警一共動用5個大隊輪流派車到場，日夜不停灌救，18天累計出動怪手45次、消防員313人、義消159人，6輛消防車被操壞，2輛仍在維修中。

該處非法廢木材堆置場，有高達4萬噸的廢棄樹枝木，即使這陣子常降下大雨，對撲滅火勢的助益不大，第二大隊大隊長王騰毅前天在火王爺神誕日，帶著麻豆中隊長廖鼎鈞等人到麻豆分隊旁保寧宮，向火德星君祈求這場火警趕快撲滅。

消防局今天出動2水線滅火、1部怪手作業，針對最後剩餘約10平方公尺燃燒熱點持續挖掘滅火，並針對有白煙水蒸氣冒出熱區，再作清理壓實，火勢終於在上午11時30分完全熄滅，消防局不敢大意，派留守人員警戒。