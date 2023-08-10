中國大型地產開發商碧桂園2筆美元債息跳票，金管會今天揭露，金融三業合計對碧桂園曝險達新台幣3.06億元，其中1家銀行參與碧桂園聯貸案，曝險2.86億元，另整體證券自營商持有曝險近0.2億元。

碧桂園近日坦承尚未支付2筆已到期的美元債券利息，涉及金額達2250萬美元，雖2筆利息還在30天寬限期內，但作為中國房地產業巨頭之一，碧桂園債息跳票隱藏的財務流動性壓力引起外界高度注意。

金管會今天公布國內金融三業對碧桂園直接曝險情形。截至今年6月底止，僅1家本國銀行對碧桂園持有授信曝險，規模達902萬美元，按今天新台幣兌美元收盤價31.762元換算，折合約新台幣2億8649萬元。

金管會銀行局副局長林志吉指出，目前國內銀行參與的碧桂園聯貸案，還款繳息正常；因屬於對中國地區曝險，銀行均有依規定提足備抵呆帳。

保險業方面，截至今年6月底止，國內保險業並無投資碧桂園股債，直接曝險為零。

截至今年7月底止，證券期貨投信投顧事業中，僅證券自營商對碧桂園有直接曝險，曝險部位達1977萬元。

金管會同步揭露投資人透過投信基金持有碧桂園曝險部位，截至今年6月底止，投信基金對碧桂園曝險達17億元，占全體公私募基金規模的0.03%，占比極低。（編輯：林淑媛）1120810