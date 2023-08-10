累計上半年合併營收13.77億元、年增14％，再創新高，稅前淨利2.61億元、年增14.4％，每股稅後盈餘為3.49元，創半年獲利新高；7月合併營收為2.27億元，月減1.78％、年增5.9％。

大車隊表示，上半年合併營收組成中，資訊媒合服務收入年增11％，其中交通出行媒合年增4％，生活媒合服務年增16％，主因上半年用戶數突破680萬，加上解封後叫車、生活需求回升，帶動交通出行服務收入增長，且居家清潔、洗衣服務、代駕服務等營收也較去年同期成長逾50％。

還有平台周邊銷售收入年增22％，全球快遞因有效控制成本與費用，第二季虧損較去年同期減少13％，金讚汽車保修上半年營收年增21％，將持續增設、經營社區型汽車保養廠，虧損有機會逐漸縮減。

展望下半年，將有較多大型活動及重要節日，是交通出行服務及生活媒合服務的旺季，55688集團將創造用戶數增加、優化55688 Super App生活服務UI、UX與消費者體驗，打造新生活服務生態圈，期許帶動營收成長，再創新高。

針對消費市場需求，55688集團旗下居家清潔服務品牌「生活大管家」，歡慶父親節舉辦「當個貼心爸道總裁」活動，即日起至8月31日，預約單次廚房或浴室清潔，最低只要888元；「55688代駕」8月攜手金色三麥響應政府酒駕零容忍、道路安全政策，即日起至12月31日，凡於餐廳內用消費或透過inline平台訂位，享每趟代駕折抵100元。