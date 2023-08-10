中菲行上半年毛利率17.4％，較去年同期毛利率13.9％，逆勢增加3.5％，主要是預見市場變動，強化數位行銷創造價值，增加數家大型跨國企業業務，貨運量雖較去年同期減少約2至3成，但遠低於營業額5成的降幅，因此能夠保持相當獲利。

同時，中菲行重視客戶品質，確實管控應收帳款，維護財務結構，6月底流動比率達1.93，優於同業一般水平，6月底現金63.6億元，相較股東權益或淨值55.3億元，呈現較佳的流動性及償債能力，同時固定資產只佔股東權益或淨值10％，反映輕資產物流服務業者的靈活及彈性，負債總額僅佔總資產46％。

展望未來，中菲行指出，國際經濟景氣疲軟，美中對抗、俄烏戰爭持續，通膨居高不下，造成零售下滑，歐美客戶庫存壓力加大，國際運輸需求疲弱，供過於求造成運價居於低點，國際物流業者的經營面臨嚴峻挑戰。

面對世局變動及市場變遷，中菲行持續透過數位行銷推動客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，並以半自動化創造效益及增加生產力，用多元解決方案滿足客戶需求，達成經營績效目標。