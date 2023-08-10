長榮航（2618）第二季合併營收為486.09億元，年增46％，季增9.4％，稅後純益59.41億元，年增229％，季增32％，每股稅後純益（EPS）為1.11元，獲利為歷史次高。

長榮航上半年合併營收930.35億元，年增47％；稅後純益104.39億元，年增102％，EPS為1.95元。

7月為暑假旅遊旺季，長榮航7月合併營收為186.91億元，年增57.51％，月增5.98％，單月營收創下歷史新高；累計前7月合併營收為1,117.26億元，年增48.4％。預料8月營收將持續刷新紀錄。

長榮航表示，今年上半年受益於春節、寒假、清明以及端午連假效應，客運持續暢旺，並依市場需求循序漸進加密歐美班次數及復飛區域航線，在高票價及高載客率加乘效應下，客運營收增加577.2億元，年增1406.9％。

至於航空貨運受國際經濟景氣下行，美中貿易對抗、俄烏戰爭持續等影響，終端需求疲弱，價量較去年同期呈現下滑的趨勢惟已放緩，且仍優於疫情前水準，運量年減26％，單位收益年減49.5％。