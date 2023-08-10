桃園市民政局舉辦「戶政小學堂」免費暑期營隊，8月10日在桃園區戶政事務所舉行，吸引了上百名學童與師長參與！（賴佑維攝）

「恭喜你們結婚囉！」在戶政人員的協助下，小朋友一組人扮演戶籍員、一組人扮演結婚新人打領帶、披上頭紗，模擬到戶所辦理結婚登記的情境。小朋友不只登記、換發身分證，最後還在結婚拍照專區留下浪漫合影，趣味過程讓一旁「觀禮」的民眾直呼實在是太萌了。桃園市民政局舉辦「戶政小學堂」免費暑期營隊，8月10日在桃園區戶政事務所舉行，吸引了上百名學童與師長參與！

為了推動讓更多小朋友認識戶政工作，桃園區戶政事務所辦理2梯次戶政小學堂暑期夏令營，開放80個名額，讓小小學童利用暑假期間學習戶政知識。活動規劃了「戶政花路米」、「戶政大發現」、「戶政知識王」及「戶政小達人」等關卡，讓小朋友穿著小小戶籍員背心，透過實地導覽參觀戶政櫃檯工作，體驗站在第一線為民服務的經驗，小朋友完成闖關後，還能從民政局長劉思遠手中領到宣導小禮袋及「戶政小學堂」認證書，活動內容豐富有趣。

劉思遠表示，戶政機關與每個人的生活息息相關，包括出生、結婚、生子、搬遷等都要到戶政事務所登記，希望透過舉辦戶政小學堂活動寓教於樂，從小培養學童正確戶籍觀念及知識，過個充實有意義的暑假。