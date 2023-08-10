超可愛三麗鷗家族明星將於每晚6至10時點燈，照亮碧潭夜色（新北市政府觀光旅遊局風景區管理科提供）

風靡全世界的「Hello Kitty」及三麗鷗家族明星們現身新北市碧潭！新北市政府觀光旅遊局和合作廠商將在8月11至13日推出「這毫有意思 HAPPY PARTY」，歡迎民眾前往當地和三麗鷗明星們打卡拍照，還可以參加碧潭寫生活動換獎品，邀請大家踴躍參加。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，「碧潭寫生趣！Colorful Bitan」，由三麗鷗家族明星化身為寫生藝術家的碧潭地景裝置，在7月8日、15日及22日推出「碧潭寫生趣」著色寫生活動，深獲民眾好評。因此觀光旅遊局和經濟發展局再加碼，與招商廠商合作推出「這髦有意思 HAPPY PARTY」，在8月11日至13日碧潭廣場購物中心配合「碧潭寫生趣」主題，民眾可以到購物中心1樓贈品處取得畫紙後到碧潭風景區寫生，更可以把成品拿回去兌換限量贈品。

可愛地景裝置也將於每晚6到10時點燈，讓民眾欣賞碧潭夜景，會場方向指引牌上還有超可愛「碧潭寫生趣」IG妝容濾鏡QR碼，用手機掃碼後，就可以一起戴上Hello Kitty的蝴蝶結「妝可愛」。

碧潭東岸本周還有許多活動，11、12日有「BABY嘟嘟房豪華兒童跑車免費體驗」，只要憑碧潭廣場購物中心不限金額的單筆紙本發票就可以免費體驗15分鐘兒童跑車，13日還會邀請東森YOYO台高人氣香蕉哥哥、番茄姐姐和小朋友一起動感唱跳，現場還會有精彩魔術表演、贈送花式氣球等活動。

碧潭東岸廣場上還有每周都有的「希望市集」和小丑折氣球、火舞等精彩行動藝術表演，邀請民眾假日前去感受新北的熱情，度過美好時光。