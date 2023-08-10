台灣史上關最久的死刑犯黃春棋等35名死囚，主張更二審上訴後最高法院由同一法官審理的「連身條款」違憲，聲請釋憲，憲法法庭審理後，8月14日宣示判決結果。目前仍有38死囚待執行，法務部長蔡清祥日前解釋因為死刑犯都聲請釋憲，無法執行，連身條款大法官宣判後，死囚是否槍決也引發關注。

憲法法庭作成判決，一旦違憲，35名死囚都可能獲釋及翻案逃死的機會。依速審法規定，羈押不得逾5年，35名死囚可獲非常上訴、重新審理的機會，且他們都關押逾5年必須釋放，未來獲翻案，甚至可聲請刑事補償。

38名死刑犯至今尚未伏法，其中4名死囚主張死刑違憲，另35人以「更二審連身條款」聲請釋憲，憲法法庭併入涉貪的立委高志鵬等人的聲請案，共52案合併審理。

去年10月大法官以「說明會」方式網路直播審理，本案因林俊益等3名大法官迴避審理，只有12名大法官參與。死囚黃春棋的律師認為，連身條款就具體個案由特定法官承辦，而非一般性、抽象性及隨機性分案，違反法定法官原則及公平審判原則。

但最高法院代表、法官吳秋宏說，律師主張「要限制」更二審後最高法院只能「自為判決」、不能撤銷發回，這樣才是違憲。他說，現在可依時空背景不同，討論連身條款有無存廢的必要性，但他不認為有違憲問題。

出席說明會的專家學者中，教授何賴傑、劉芳伶主張連身條款有違憲疑慮，但李榮耕認為合憲，林鈺雄雖未出席，但他出具意見書，主張沒違憲。