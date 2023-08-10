宜特表示， ChatGPT掀起生成式AI熱潮，為委靡不振的消費性市場注入活水，帶動AI伺服器成為全球科技產業鏈最熱門市場話題，帶動AI GPU需求大飆升，此情勢也是繼全球晶片荒後，再度爆發的缺貨潮，亦使得先進封裝產能吃緊。
此外，宜特也指出，先進封裝大多是透過「立體結構」的堆疊方式，達到縮小體積和提升效能的目標，但材料的層層堆疊加上結構複雜，散熱性、熱膨脹等因素，都會影響產品穩定性與壽命，進一步推升後續的驗證分析需求。
電子驗證分析企業宜特科技（3289）今（10）日公佈7月合併營收約為3.10億元，較上月減少7.95％，較去年同期微幅減少3.64％。累計今年前七個月合併營收22.64億元，年增7.45％。宜特指出主要是近期接到國際大廠相關AI長天期的委案訂單，驗證分析時程較長，尚未完工認列營收。
宜特表示， ChatGPT掀起生成式AI熱潮，為委靡不振的消費性市場注入活水，帶動AI伺服器成為全球科技產業鏈最熱門市場話題，帶動AI GPU需求大飆升，此情勢也是繼全球晶片荒後，再度爆發的缺貨潮，亦使得先進封裝產能吃緊。
此外，宜特也指出，先進封裝大多是透過「立體結構」的堆疊方式，達到縮小體積和提升效能的目標，但材料的層層堆疊加上結構複雜，散熱性、熱膨脹等因素，都會影響產品穩定性與壽命，進一步推升後續的驗證分析需求。
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