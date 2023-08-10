宜特表示， ChatGPT掀起生成式AI熱潮，為委靡不振的消費性市場注入活水，帶動AI伺服器成為全球科技產業鏈最熱門市場話題，帶動AI GPU需求大飆升，此情勢也是繼全球晶片荒後，再度爆發的缺貨潮，亦使得先進封裝產能吃緊。

此外，宜特也指出，先進封裝大多是透過「立體結構」的堆疊方式，達到縮小體積和提升效能的目標，但材料的層層堆疊加上結構複雜，散熱性、熱膨脹等因素，都會影響產品穩定性與壽命，進一步推升後續的驗證分析需求。