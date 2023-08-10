悠遊卡公司10日舉行董事會，通過上半年財務報告。今年1至6月營業收入為9.2億元，比去年同期7.4億元成長24％。今年1至6月稅後淨利為1.2億元，與去年同期990萬相較，成長率達1191％。
悠遊卡公司表示，營收及獲利成長主要來自疫情趨緩，各項業務表現均回復至疫情前水準，公司表示將持續努力拓展各項業務，開源節流並善盡企業社會責任，以符合股東期待。
悠遊卡公司（6035）10日公布半年報，上半年營業收入比去年同期成長24％，稅後淨利成長1191％。
悠遊卡公司10日舉行董事會，通過上半年財務報告。今年1至6月營業收入為9.2億元，比去年同期7.4億元成長24％。今年1至6月稅後淨利為1.2億元，與去年同期990萬相較，成長率達1191％。
悠遊卡公司表示，營收及獲利成長主要來自疫情趨緩，各項業務表現均回復至疫情前水準，公司表示將持續努力拓展各項業務，開源節流並善盡企業社會責任，以符合股東期待。
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