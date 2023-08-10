李炳憲在片中被推選為臨時居民代表，帶領居民們外出尋找物資。（車庫娛樂提供）

朴敘俊在片中和朴寶英飾演新婚夫妻默契好。（車庫娛樂提供）

韓國災難片《水泥烏托邦：末日浩劫》斥資200億韓元（約5億台幣）打造，故事敘述在因大地震而成為廢墟的首爾，倖存者們聚集在唯一屹立不搖的末日公寓，展開人性間複雜糾葛與生死決鬥，震撼浩大的地震場面、貼近觀眾的巧妙劇情，加上李炳憲、朴敘俊、朴寶英等演員精彩的演技，在韓收穫好口碑，3位主演李炳憲、朴寶英、朴敘俊特地向台灣觀眾打招呼，並邀約台灣觀眾們一定要進大銀幕觀賞《水泥烏托邦：末日浩劫》，並送上「臉頰愛心」給大家，十分可愛。

李炳憲電影裡飾演帶領大家守護公寓的臨時居民代表，但隨著劇情發展，背後不為人知的祕密也逐漸被揭發，他透露在看完成品後，也對於自己在片中的某些表情感到害怕，驚訝地表示：「心想自己原來也有那一面啊，瞬間對自己感到畏懼，沒想到我會有那樣的眼神和表情，還以為是CG特效！」而朴寶英曾驚嘆李炳憲的精湛演技彷彿換了眼珠子一樣，對此，他則開玩笑地說：「最近演員們都隨身攜帶幾顆眼珠子走動了！」表示沒想到連這部分也透過該片展現出來了。

首度和朴敘俊合作，李炳憲直誇：「朴敘俊是名健康又堅強的青年，長時間相處下來，仍可看到他充滿朝氣的笑容！且他擁有身為演員的敏銳和細膩，是很不錯的演員後輩！」而對於同公司的朴寶英，李炳憲則說原本只覺得她漂亮又可愛，但在拍攝對立場面時，覺得朴寶英讓他感到很害怕，很驚訝她擁有那樣的眼神，朴寶英也透露拍攝過程中最害怕的就是和李炳憲對立的場面，「實際和李炳憲前輩面對面時，覺得他的眼神很可怕，雖然很努力想面對前輩，但對戲時讓我忍不住膽怯了。」

導演嚴泰和知道後，還特別傳了李炳憲在片中最凶狠的高畫質照片給朴寶英，她笑說：「但導演看我還是很畏懼，就要我將李炳憲前輩當成是『白帶魚』就不會那麼害怕了！」後來朴寶英甚至將那張照片設為手機桌布，努力讓自己習慣李炳憲凶狠的眼神。李炳憲得知後，表示能理解導演的提供給朴寶英的方式，但又開玩笑地說不懂為何要將他形容成「白帶魚」。

朴敘俊在片中和朴寶英飾演新婚夫妻，他透露和朴寶英從初次見面時就覺得很自在，在拍攝空檔時常聊一些瑣事，還說：「因為曾看過朴寶英的其他作品，所以覺得滿親近的，實際對戲時也感到很自在，完全沒有困難的地方，拍攝得很愉快！」並稱讚朴寶英很嬌小卻充滿能量，在畫面上看起來很有氣勢，「還有她也很擅長在適當的時機點即興演出」。朴寶英則表示，自己也看過很多朴敘俊過往的作品，所以並不覺得他很難親近，還笑喊：「我們在過去的作品中都各有結婚經驗，所以都滿習慣了，但彼此的『結婚次數』真的比想像中多呢！」

特別的是，導演嚴泰和的老師「坎城名導」朴贊郁，日前也特別出席本作的映後座談會，他不吝盛讚愛徒的作品：「我之前讀過本作的劇本，也看過剪接版了，已知道所有的內容了，但從頭到尾看完電影成品後仍覺得很有趣，一點都不無聊！」此外，朴贊郁也很讚嘆李炳憲在片中的表現，「可以說是開啟李炳憲演技史的新篇章」，也不忘稱讚朴寶英，「她那潔淨的表情、臉龐，若不是由她這位演員來飾演『慏和』的話，我認為會看不到電影中那些珍貴的瞬間！」電影在台熱映中。