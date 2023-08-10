漢翔公司10日舉行「Challenger系列商務客機後機身第1000架交機典禮」。（陳淑娥攝）

蔡英文總統10日前往台中漢翔出席「Challenger系列商務客機後機身第1000架交機典禮」，她說，這1000架飛機是漢翔公司和許多台灣廠商奮鬥25年的成績，更是台灣航太產業重要的里程碑，會繼續推動航太產業，相信未來「台灣製造」不僅能站上國際，也能飛在天空，更能飛向太空。

蔡英文致詞時表示，今天是漢翔公司完成第1000架CL3500商務客機機尾段的交機典禮；這1000架飛機是漢翔和許多台灣廠商奮鬥25年的成績，更是台灣航太產業重要的里程碑。

蔡英文說，大家都知道，飛機起飛前，要先在跑道上滑行，到達一定速度後才能起飛。臺灣的航太產業，在一開始滑行時，也面臨到許多挑戰，當中的辛苦，相信在座漢翔董事長胡開宏及各位廠商一定是點滴在心頭。

蔡英文認為，漢翔是國機國造的領航者，在30多年前就肩負起研製IDF戰機的重大責任，為台灣的航太產業打下基礎；到了90年代，漢翔加入加拿大龐巴迪公司的Challenger系列專案，這也是漢翔第一個直接參與設計、製造的專案。

蔡英文表示， CL3500客機是龐巴迪公司的重要產品，在商務和私人飛機用途上，都非常暢銷，特別是在疫情期間，這類座位較少的小型飛機更受到歡迎，持續都有訂單的需求。在台灣疫情相對穩定之下，漢翔能夠如期、如質交付產品，更連續3年被龐巴迪公司評選為鑽石級的供應商。

蔡英文強調，台灣已經證明，我們有能力，在高端客機的全球產業鏈中，扮演重要的角色，不論是技術、能量、人才或是交貨能力，都符合國際航太大廠以及菁英客戶，對品質和效率的嚴苛要求。此外，從漢翔的成果，也可以看到台灣國防產業的發展，「國機國造」的「勇鷹號」新式高教機，就是最好的例子。

蔡英文表示，漢翔公司合作的廠商，已經從IDF停產後的614家，成長到將近900家。在大家的努力下，我們也成功打造出「勇鷹號」新式高教機，自製率達55％，並且在2020年完成首飛任務。

蔡英文認為，台灣的航太產業已經從過去的零件代工，發展為機體結構、內裝，甚至是發動機的製造和維修市場。我們以30多年來的經驗，藉由「國機國造」政策，帶動產業、技術升級，再將系統件能量，應用到更高階的民航業務產製。