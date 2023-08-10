電子商務已成為現代商業運營重要的一環，也是在充滿機會與挑戰的時代中保持競爭優勢之關鍵。幫助地區創業者熟悉電子商務的操作技巧，金門青年三創平台特別規畫辦理「電子商務開店輔導培訓班」，為開拓電商平台的夢想者們鋪平道路，更有助於提升其對市場趨勢的洞察力與應變能力。

縣府指出，此次「電子商務開店輔導培訓班」特別請到政府培訓專案特約講師江美燕現場指導，幫助學員建立基礎社群行銷概念、了解電商系統並培養經營技巧。課程內容極為多元，涵蓋「文案撰寫技巧」、「圖文設計工具－Canva」、「一頁式商店銷售頁製作」、「商品與影片拍攝實作」、「YouTube與Line官方帳號建置」等。

縣府說明，此輔導培訓班採顧問教練定期陪伴機制，課間將以1對1或1對多的方式進行探討。為達有效培訓效果，僅招收最多20位學員，並以金門縣欲經營電商平台之身份為優先招收對象。

縣府表示，此次課程適合創業經營者、欲轉型電商者、希望協槓賺取額外收入者以及對網路行銷有興趣者。課程為期3個月，費用全免，且可獲頒結業證書及商家參展許可證書。歡迎有興趣且符合資格者至報名網頁填寫相關資訊，報名網址：https：／／pse.is／578rjc(名額有限，額滿為止)。欲知更多相關三創平台資訊，歡迎臉書搜尋「金門青年三創服務平台」或LINE好友搜尋@kod4743g，獲取更多創業訊息。