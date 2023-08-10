里長、路老師合作向宣導高齡長輩宣導交通安全。（交通局提供）

為了強化交通安全，新北市交通局5月起辦理「補助村里長與路老師合作宣導高齡交通安全計畫」，由里長邀集里內高齡長輩參與交通安全宣導課程，宣導過後，5至7月的高齡者事故死亡人數較去年同期減少8人；另為了加強反酒駕觀念，交通局今日也公布酒駕累犯名單，未結案者均全數移送強制執行，移送強制執行金額計151萬5000元。

新北市65歲以上高齡人口數已達70萬人，占總人口數17.5％，去年每千名高齡人口交通事故平均死亡0.17人，仍然偏高。交通局長鍾鳴時表示，為了減少高齡者車禍死亡人數，交通局與區公所、里長和路老師合作，辦理交通安全宣導活動，由里長邀集里內長輩一起來參加。

交通局交通安全科科長林碧芬表示，路老師依據高齡者機車及行人常見肇事原因、防禦觀念等，透過各式教材，教導長輩認知交通事故風險、正確的用路知識等交通安全觀念。自宣導計畫開辦後，今年5到7月高齡者交通事故死亡人數為7人，已較去年同期減少8人，具有不錯的成效。

另外，為了加強反酒駕，交通局也於今日第28次公告酒駕累犯名單計有46人，並針對未結案者均全數移送強制執行，移送強制執行金額計151萬5000元。截至目前為止，新北累計公告達453人，未結案遭移送強制執行金額達1694萬5000元。

裁決處指出，本次酒駕累犯公告46人，酒駕累犯2次共20人，累犯3次共22人，拒測累犯共4人；本次公告名單中，梁民鋒已公告第4次，其中2次為拒測累犯，2次為酒駕累犯，被禁止考領駕照累計16年。

交通裁決處長李忠台表示，現行法規只要有酒駕違規行為，就須吊扣該違規車輛牌照2年；因而肇事致人重傷或死亡，得依規定沒入該車輛；另年滿18歲同車者最高處新臺幣1萬5000元罰鍰。一時酒駕，一世代價，呼籲民眾勿抱持僥倖心態酒後開車，造成終生遺憾。

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