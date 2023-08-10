台灣虎航IT215航班今天在日本岡山機場落地後發生機械故障，原本要搭返程班機的168名旅客，延到明天才能回到台灣，虎航已安排全部旅客入住當地飯店。

根據台灣虎航提供的訊息，基於飛行安全，故障班機正在維修，原訂今天日本時間下午3時55分起飛的返程航班，延後到明天上午11時起飛。

台灣虎航指出，目前已安排168名返程班機旅客入住當地飯店，造成旅客不便，台灣虎航表達歉意。（編輯：陳仁華）1120810