中國文旅部今天宣布第三批恢復出境旅行團國家名單，包括美國、日本、韓國等78個國家，日韓媒體不約而同指出，這波開放除經濟考量，當局也可能希望藉此改善雙邊關係。

中國從今年2月起逐步開放中國公民團客出國，中國文化和旅遊部辦公廳今早公布全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家和地區出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務的第3波名單，其中包括自薩德事件後幾乎6年半受限制的韓國旅遊團。

韓國在2016年因部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統），與中國關係惡化而遭到經濟報復，2017年3月起中國團客赴韓受限，赴韓中國旅客數大減；2018年5月起中方開放部分地區團客後旅客數雖緩慢恢復，但又因疫情全面封鎖邊境而跌至谷底，相當於中國約6年半未對韓國全面開放團客。

中國外交部表示，當前國際客運航班持續恢復，中國民眾出境旅遊意願上升，因此進一步擴大中國公民出境團體旅遊國家與地區範圍。輿論多認為近期中國經濟不振是擴大團體出境許可對象的最大原因，也有分析指出，改善雙邊關係可能也是考量原因之一。

韓聯社引述中方消息人士報導，中國這次開放團客訪韓不代表兩國關係已產生變化，「但可以期待兩國交流擴大同時，培養雙邊友好態度」。韓國外交部也表示，韓中雙邊都同意活化人員交流的重要性，並在此前提下持續透過外交管道溝通。

同時，日本經濟新聞報導指出，中國近期經濟沉滯，相當希望擴大與日本的經濟交流，加上8月12日將迎來中日和平友好條約締結45週年。可能希望藉此推動改善兩國關係。

睽違6年半將重新迎來中國團客的韓國業界已蓄勢待發，配合中國中秋及國慶長假，樂天、新羅、新世界等免稅店都已著手與旅行社等相關單位合作安排促銷活動，愛茉莉太平洋等化妝品、健康用品品牌則馬不停蹄強化中文相關銷售輔助措施。

中國消費、觀光相關的企業股價在消息公布後都明顯上漲，包括大韓航空、韓亞航空、真航空、德威航空、釜山航空、韓國化妝品、愛茉莉太平洋、新羅飯店、新世界等。