已故藝人安迪的兒子、「TRASH」樂團主唱阿夜（Marz23），和混血辣模未婚妻鄭又寧（Lea）將於下月迎接兒子誕生，小倆口10日完成結婚登記，Marz23說：「上網查了8月幾個適合結婚的日期，剛好看到今天很適合，就跟對方把時間空出來決定是今天了。」除了雙方好友，TRASH成員們也到場見證感人的一刻，正式登記成為彼此的配偶後，Marz23心裡更加踏實。

Marz23繼日前公開當爸爸的驚喜，如今正式升格人夫，他在社群發文告白新婚妻，感性表示：「一路走來好不容易，兩人從狂野青年到即將為人父母，所幸都一起克服了。8年前我一無所有，是妳陪伴在我每個最脆弱的夜晚，並相信我一定會成功，謝謝妳陪我失敗。」

Marz23也分享前天度過人生第一個父親節：「當天在健身房度過一整天，盡量讓自己保持在好的身心狀態去迎接接下來的每一個挑戰。」他也回應關於後續婚宴的計畫，表示目前會先專注在演唱會跟音樂上，時機成熟才會開始規劃，感謝身邊好友及樂迷的關心與祝福，並邀請大家10月21日在北流相聚，欣賞他的首場個人大型演唱會「最美的風景」。