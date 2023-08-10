彰化縣芳苑鄉長林保玲去年五合一大選成功當選鄉長，但遭對手洪松林懷疑林保玲洪姓堂叔為其買票，向彰化地院訴請「當選無效」；近日彰化地院審理，認為鄉民均證稱林的夫家洪姓堂叔從未說要幫林買票，駁回原告之訴。可上訴。

洪松林主張，去年選舉林保玲的洪姓堂叔分別以5000元、4000元向曹姓、陳姓選民買票，更在投票前請友人詢問鄰居票數，想要幫忙買票。洪松林認為林保玲賄選，要求法院判林當選無效。

判決書指出，去年10月林保玲的夫家洪姓堂叔希望曹姓、陳姓鄉民選舉要支持特定候選人，但當時沒挑明說要支持誰，11月洪姓堂叔的妻子又打電話給曹、陳2人，說要交付金錢買票，同月23日洪姓堂叔又向洪姓、吳姓鄰居買票，但當時遭吳姓鄰居拒絕。

有趣的是，林保玲的洪姓堂叔被查到賄選後坦承賄選，但供稱是幫鄉代買票，不是幫林保玲；法官認為，曹、陳都證稱鄉長候選人號次抽籤前，林保玲的堂叔有到家裡說要賄選，說「我們自己的人，但支持誰以後再講」，後來才說要支持某洪姓鄉代，沒講要為林保玲買票。

法官根據林保玲與堂嫂的通話錄音，及分別收賄的曹姓、陳姓等鄉民的證詞，認為洪與鄉民對話中，表示其支持縣議員、鄉長、鄉代表及村長候選人，並分析利害關係等情，此舉是選舉期間討論選情的常見對話，無從認定洪姓堂叔為被告認可之競選團隊或助選員。

法官認為，洪男不一定有意要選民投票給林保玲。對洪松林的主張認為林保玲授意或容許賄選尚屬有疑，因此認為洪松林訴請林保玲當選無效為無理由，判他敗訴。全案可上訴。