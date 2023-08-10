陳華受邀為公益獻唱。（杰思國際娛樂提供）

陳建寧號召的第2屆「善愛嘉年華」愛意樹公益演唱會，今起連2天於南港展覽館2館登場，眾星包括康康、阿泌、林曉培、莫凡新、郭家瑋、郭書瑤、陳華、蔡永淳、ALL IN 5等人共同參與，韓團CLC香港籍前成員的Elkie也專程來台響應，是她首次以個人名義在台灣開唱。

Elkie把「第一次」獻給公益活動，不僅首唱新歌〈SPEED UP〉展現火辣舞技，還會帶來翻唱單曲〈想見你想見你想見你〉，表示：「希望透過大家熟悉的歌曲，讓現場的朋友們能投入跟著大合唱。」私下經常來台的她，此行打算趁工作空檔順便去澎湖走走。

陳華此次參與演出，預告配合活動主題「愛自己」，準備將她這2年在歌壇努力的經驗分享給歌迷，「想感謝自己這一路以來的『堅定』，堅定這件事情很難，因為有很多事情其實可以隨時被動搖，一路戰戰兢兢的走，除了謝謝所有人之外，也很謝謝自己」。