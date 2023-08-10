疫情解封後，外國觀光客開始回溫。但日媒近日發文警告，台灣管制加熱菸的規定恐怕會影響台灣觀光業，並點出，由於法規過嚴，原本在日本屬於合法產品的加熱菸，在台灣卻成為開罰的對象，恐怕會造成許多不必要的麻煩。

日本版Newsweek以「『加熱菸』法規是台灣觀光業的障礙？」為題，報導了日本遊客來台可能面臨的這個困擾。報導中指出，台灣深受日本人歡迎，不少日本人都希望能到台灣旅遊，台灣當局也希望吸引日本觀光客在疫後回流。不過3月生效的《菸害防制法》修正案卻可能對台灣的觀光業發展造成影響。

《菸害防制法》修正案在今年3月22日上路，內容包含全面禁止使用電子煙及未經審查通過的加熱菸。不過目國內尚無任何一款加熱菸通過上市審查，如果攜帶入境，可處5萬到500萬元罰緩。不了解規定的日本遊客攜帶加熱菸入境，受到處罰的可能性很大。

交通部觀光局中彰區域觀光聯盟總召集人柴俊林表示，截至6月中旬，已查出69起違規事件，而除非是打算出售，否則似乎只會被沒收，不過他提醒，由於台灣還沒有任何一款加熱菸獲得許可，因此最好還是不要帶入台灣。

報導中指出，如果未來台灣審查後，僅核准特定品牌，也可能會造成混亂，因為只有無認可品牌加熱菸的使用者才會面臨被沒收和罰緩。

南臺科技大學財經法律研究所助理教授郭戎晉表示，因為台灣與鄰近國家有較頻繁的往來，在某些情況下，應該參考這些國家相同性質的法律與政策，這樣才有助於保持良好的交流。

報導最後還提醒，觀光業對台灣經濟至關重要，然而在法律變更可能會抑制觀光業復甦的情況下，呼籲台灣要重視該如何減少日本與其他國家遊客可能遇到的麻煩風險。

而粉專「日本省錢小站」的貼文指出，已有日本朋友來台灣玩的時候，在海關被沒收菸彈，讓他們非常生氣。

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