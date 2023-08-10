春雨上半年度合併營收40.73億元，較去年同期減少29.6％，稅後純益1.36億元則年減63.21％。春雨表示，此波不景氣自去年下半年度持續至今，歐美市場買盤尚未歸隊，鋼鐵市況仍屬低迷。台灣地區扣件內銷穩定，外銷由於歐美客戶下單趨於保守，銷售價量皆受影響。不過印尼地區基礎建設需求強勁，銷售維持一貫好表現，獲利亦表現亮眼；中國地區解封後經濟復甦狀況不如預期，業績成長較為緩慢。

春雨10日也同步公告7月自結合併營收為6.77億元，較上月增加1.7％，累計前七月合併營收為47.49億元，較去年同期減少29.8％。

春雨表示，全球經濟趨勢尚未明朗，通膨態勢雖有緩解，但仍屬高點，嚴重影響歐美市場下單意願。而中國地區政策救市，採取平控限產政策，有效讓鋼價止跌回穩，景氣有逐底跡象，預期市況於第四季將有機會復甦。

台鋼集團旗下特殊鋼大廠榮剛10日也公告7月自結合併營收為11.10億元，較去年同期增加0.68％，累計1～7月自結合併營收80.50億元，較去年同期增加16.98％。

榮剛表示，例行性年中存貨盤點及連續兩天的颱風假，使得7月出貨天數減少，營收較上月略微下滑8.7％，當月營收及累計營收相較去年同期則是維持成長。目前訂單能見度已達明年第一季，在手訂單介於85～90億元之間。

榮剛航太及油氣接單順暢，相關認證材產能（ESR/VAR）皆滿載運轉以因應供貨需求，尤其是航太產業，受惠於波音及空巴產量提升，供應鏈積極備貨，還有一段很長的榮景。此外，亞洲建築、汽車及工業需求疲弱，雖影響到工具鋼近幾月營收表現，但庫存去化即將進入尾聲，預計第四季需求可望回升，公司有信心獲利逐漸提升。