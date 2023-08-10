累計至7月，遠傳合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利之年成長率分別為3.6％、4.3％與18.9％，達到新台幣511.96億元、185.13億元與64.70億元；累計稅後EPS為新台幣1.99元，年增率18.9％，表現持續亮眼。

在疫後解封國門開放、預付卡用戶回歸帶動下，遠傳2023年7月份總用戶數呈現正成長趨勢，達到718.9萬，月租型客戶流失率維持低檔；遠傳行動通訊本業表現亮眼，5G滲透率持續成長，帶動客戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）同步上揚，7月行動服務營收年增率達3.3％，是自2021年3月以來連續29個月正成長。新經濟方面，企業智慧資通訊服務、遠傳friDay購物、遠傳friDay影音、行動金融服務等業務在7月均維持成長動能，持續挹注營收。

遠傳持續透過科技協助產業升級，展現OT串聯ICT的深厚實力；也憑藉自主開發的5G遠距診療平台與英特爾合作IRTI計畫，共同建立「喉癌病徵辨識AI嗓音模型」，協助偏鄉民眾及早發現病徵、把握黃金治療期。此外，遠傳friDay影音連續三年蟬聯本土OTT平台使用率冠軍，率先採用OpenAI技術打造對話式影片推薦功能，影片點擊率提升八倍，在全台ChatGPT熱潮之中率先實現商業價值驗證。

在營運屢創佳績的同時，遠傳對社會的關懷持續，面對詐騙猖獗，去年底推出「遠傳守護網」服務，協助用戶阻擋各式惡意攻擊，7月迎來訂閱數將突破40萬的里程碑，累計安全偵測次數超過250億，並獲國際資安大廠Allot頒發「網絡安全領導獎」。