進能服111年營收為27.83億元，稅後純益為1.6億元元，每股稅後純益（EPS）為3.98元；今年首季營收則為5.71億元，稅後純益585.1萬元、EPS 0.15元。
櫃買中心10日通過進能服上櫃案
櫃買中心於10日審議通過進能服公司（6692）上櫃案，進能服主要從事太陽能發電系統工程之EPC（設計、設備採購、施工總承包）業務及電廠維運服務，董事長為黃舉昇，推薦證券商係統一綜合證券、群益金鼎證券及兆豐證券，申請時資本額3.99億元。
櫃買中心於10日審議通過進能服公司（6692）上櫃案，進能服主要從事太陽能發電系統工程之EPC（設計、設備採購、施工總承包）業務及電廠維運服務，董事長為黃舉昇，推薦證券商係統一綜合證券、群益金鼎證券及兆豐證券，申請時資本額3.99億元。
進能服111年營收為27.83億元，稅後純益為1.6億元元，每股稅後純益（EPS）為3.98元；今年首季營收則為5.71億元，稅後純益585.1萬元、EPS 0.15元。
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