櫃買中心於10日審議通過進能服公司（6692）上櫃案，進能服主要從事太陽能發電系統工程之EPC（設計、設備採購、施工總承包）業務及電廠維運服務，董事長為黃舉昇，推薦證券商係統一綜合證券、群益金鼎證券及兆豐證券，申請時資本額3.99億元。