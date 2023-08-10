國民黨總統參選人侯友宜與台中第七選區立委參選人林家興10日下午到大里區內新市場掃街，攤商送上菜頭、粽子祝福。（潘虹恩攝）

國民黨總統參選人侯友宜與台中第七選區立委參選人林家興10日下午到大里區內新市場掃街，走到豬肉攤時，侯友宜化身臨時攤主，侯友宜熟練的切起肉、打包，現場賣起豬肉。（潘虹恩攝）

國民黨總統參選人侯友宜10日下午到大里區內新市場，與台中市第七選區立委參選人林家興一同掃街拜票，現場婆婆媽媽化身小迷妹可愛大喊「候友宜我愛你！」。（潘虹恩攝）

國民黨總統參選人侯友宜10日下午到大里區內新市場，與台中市第七選區立委參選人林家興一同掃街拜票，現場婆婆媽媽化身小迷妹，直喊「候友宜我愛你！」一把抱住，令他深深感受到鄉親的熱情。侯友宜說，兩岸要和平大家才能過上安全的日子，呼籲鄉親一起拚，讓做不好的人下台。

侯友宜10日下午5點多抵達內新市場，抵達前已不少民眾前來等候，包括台中市議員林碧秀、黃佳恬與多位地方里長到場相挺。侯友宜與林家興沿著市場攤商一攤攤打招呼、握手，尋求支持，不少攤商送上粽子、蒜頭、菜頭祝福兩位參選人「包中」、「凍蒜」、「好彩頭」。

一路上鄉親熱烈包圍，爭相和侯友宜握手、合照，更有婆婆媽媽可愛大喊「候友宜我愛你！」便一把抱住侯友宜，有如追星的小迷妹。一行人走到豬肉攤時，侯友宜化身臨時攤主，熟練的切起肉來、打包，在現場叫賣。他說，今天來到市場就像來到他家一樣，因為他從小到10幾歲離開故鄉期間都在市場玩，幫家人賣豬肉，今天看到豬肉攤很親切。

侯友宜表示，來到台中市場掃街感受到鄉親熱情與親切，感謝志工來幫忙，在地民代、里長也出來相挺。兩岸和平大家才能過上安全的日子，執政者做不好就下台換人做，換成清廉、正派的他與林家興來當總統和立委，呼籲鄉親一起拚，支持他和林家興。