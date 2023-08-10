藝人吳宗憲除了主持節目，私下副業頗多，他開公司賣自己生產的紅藜果膠，卻傳出遭不肖人士仿冒販售，今（10日）桃園機場海關攔截到113盒仿冒品，吳宗憲公司副總也趕往現場了解情況，遠在越南錄影的吳宗憲則回應：「超離譜，政府要出面」。

根據《中天新聞》報導，吳宗憲名下天際線文創公司副總岑妮透露接到海關人員通知，海關查到一批貨物沒有任何收件人資料，只有條碼，認為應該是仿冒品，她得知後立刻通報吳宗憲，由於吳宗憲目前人在越南錄節目無法親自處理，指示下屬要盡快處理，查看貨物是什麼情況，「因為我們這項產品從今年4月開始就不斷遭受假貨、盜版，跟不肖廠商冒用憲哥的肖像，在網路上等通路大肆做仿冒品銷售的動作」，目前公司已經報案。根據《ETtoday星光雲》報導，吳宗憲表示：「太多名人被盜，這只是冰山一角，超離譜，政府要出面。」

吳宗憲過往熱衷投資副業，曾跨足房產、商場、健身房、餐廳、唱片公司等領域，90年代時他就憑藉著高人氣創立「憲憲家族」，招攬康康、周杰倫、方文山、溫嵐、柯有倫、比莉、張懷秋等人進入旗下經紀公司，吳宗憲也創立唱片公司「阿爾發唱片」，但因為虧損，最後以台幣3億元將公司出售給「好樂迪集團」，近年吳宗憲推出個人品牌「Jacky Wu」，除了賣紅藜果膠，也賣藍芽喇叭，副業經營得有聲有色。