藝人郭雪芙出席Loewe台中女裝專門店開幕活動。（Loewe提供／黃唯淯台北提供）

藝人郭雪芙出席Loewe台中女裝專門店開幕活動。（Loewe提供／黃唯淯台北提供）

林柏宏一身紅色的磨菇系列，被媒體虧說超像瑪莉兄弟。（Loewe提供／黃唯淯台北提供）

Loewe台中新光三越女裝店重新開幕，頗有現代藝術之家的風格。（Loewe提供／黃唯淯台北提供）

店內的磁磚選色與設計風格，輝映全新包款顯的相當耀眼。（Loewe提供／黃唯淯台北提供）

Loewe Squeeze米白色納帕小羊皮小款肩背包，價格店洽。（Loewe提供／黃唯淯台北提供）

郭雪芙近幾年積極跨足電視電影雙螢幕，也都獲得不錯表現，昨（10日）出席Loewe台中女裝專門店開幕活動時，以Loewe皮革鍊帶洋裝搭配Squeeze小羊皮手拿包出席，腳上的巨型蝴蝶結高跟鞋更是一身造型中超搶眼存在。她笑說穿蝴蝶結高跟鞋都要提醒自己「優雅走路」，不然一不小心腳步太急絕對會踩空。而她手提的Squeeze新包更是愛到欲罷不能遲不放心，還笑說自己買包平常不包色，但這包很能為它「破例」，也點名駝色、白色、紫色、藍色，多收幾個也開心；林柏宏則以一身紅色磨菇系列上衣搭配Tank與寬褲現身，他笑說自己難得以高彩度現身，也說每個男人衣櫃裡都該有個兩三件高彩度外套，穿搭才會亮眼。而被問到最喜歡看女生拿什麼包時，他笑回：「小包吧？看女生拿小小的包真的很可愛。」

Loewe於台中新光三越重新盛大開幕女裝專門店，店內設計則是以Loewe Casa設計風格做為延續，除了以大量的Casa元素妝點室內空間，John Allen設計的羊毛地毯、Gerrit Thomas Rietveld設計的Steltman木椅與Berin Club椅都成為鎮店之寶，連店內的磁磚都是從馬約卡島（Mallorca）出產，顏色也燒製成台中店專屬的裸色、青苔色與蜜桃色，打造夢幻質感兼容並蓄的室內空間。而隨著女裝專門店的全新開幕，店內也展出全新包款Squeeze，並採用全新單層納帕皮革製成，具有更輕量化與亮眼的效果表現，也是此次全新包款的焦點之作。