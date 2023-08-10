萬海第二季單季稅前淨利19.84億，所得稅費用達43.22億元，歸屬母公司單季稅後淨損23.40億元，主要是依法繳納一次性未分配盈餘稅所致，公司後續船舶、碼頭等投資，可在未來年度做為所得稅扣抵。

從公司上半年資產負債表來看，帳上現金及約當現金高達1,364.15億元，財務結構仍然穩健，負債比率為38.24％，足以因應未來資本支出及外在環境挑戰。

萬海表示，觀察到終端市場庫存明顯去化，需求雖有復甦但仍緩慢，將彈性調配船舶及調整航線，以即時回應客戶需求。

上海貨櫃運輸指數SCFI已從疫後低點3月底的923點，到8月4日回升至1,039點，運價已較第一季有明顯提升。

展望下半年，根據Alphaliner對航運市場供需成長預測，今年船舶供給成長8.5％、貨運需求成長1.4％；明年供給成長8.8％、需求成長為2.2％。

雖然船舶運力較多，但考量環保及碳排規範日趨嚴格，萬海今年前七個月新交船舶共16艘（包括6艘13,000TEU及10艘3,000TEU），預計年底前還有8艘新造船舶（包括4艘13,000TEU及4艘3,000TEU）將下水運營，2024～2025年預計有14艘新船投入，也已陸續淘汰老舊船舶，並退租高價租船以提升競爭力，回應各界對於ESG節能減排的期待。