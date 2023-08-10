中華電信表示，7月份個人家庭與國際事業群皆交出營收年增率正成長的佳績；企客事業群在新興業務持續有優異表現，然受去年同期智慧能源大案入帳墊高基期影響，營收略減；集團整體業務發展穩健走揚。

電信核心業務延續成長動能，5G用戶數與整體090門號數增加，加上國際漫遊營收持續帶動行動數據營收向上，整體行動服務營收年增6.8％，連續28個月成長。行動月租型ARPU（Average Revenue Per User，每用戶平均收入）年增4.8％，連續28個月上揚。固網寬頻業務因網路品質優異及升速促銷方案帶動而持續成長，寬頻接取營收年增3.0％，其中，Wi-Fi營收年增率維持雙位數成長。

新興業務整體表現亮眼，主因創新應用營收保持強勁成長，IDC、雲端因機房建置專案入帳，年增率保有50%以上的高成長；整合專標案營收成長超過30％，資安業務與企客行動應用亦達雙位數成長，使整體ICT營收年增率維持雙位數躍升，惟智慧聯網營收因去年同期智慧能源大案入帳墊高基期而年減。

截至7月合併營收達1,251.9億元、達成率101.3％～101.9％；營業淨利為284.5億元、達成率108.3％～110.6％；稅前淨利為289.4億元、達成率109.0％～111.6％；歸屬母公司業主淨利為227.1億元、達成率109.8％～113.1％；及每股盈餘達2.93、達成率109.8％～113.1％；皆大幅超越財測目標。

7月底行動通信總客戶數達1,289.8萬戶，其中，090月租型客戶數與去年同期相比，已連續31個月成長；光世代寬頻用戶數為377.0萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達117.4萬戶；MOD客戶數則達205.7萬戶。