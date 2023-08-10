新北市政府原住民族行政局林瑋茜Siku Yaway局長至原青小聚鼓勵原青找出自己未來方向（新北市政府原局提供）

魯凱族知名YouTuber阿拉斯（Arase）9日接受新北市政府原住民族行政局邀請到新北社企電商基地舉辦活動，和40名原住民青年大談在都市的深耕文化以及多元發展，整場活動笑聲不斷、毫無冷場，不僅傾聽新北原住民青年的聲音，也鼓勵他們找到適合自己的路。

阿拉斯（Arase）不只在YouTube上擁有百萬觀看人次，還身兼主持人、歌手、表演藝術老師、電視台幕後企畫等身分，多才多藝。幽默又不失穩重還有特色個人風格，讓他在許多領域表現出色，累積了許多忠實粉絲。這次他首度到新北和原住民青年們分享從部落到都市的心路歷程。

他表示，「網紅」一詞如同「原住民」一詞，外界常常因此對他貼上有所定義的標籤，發展也因此受限，讓他一開始有所排斥。不過思考過後，他決定翻轉這個標籤，透過不同的斜槓身分，讓他在不同領域都有獨特的說話方式，從不同工作中找到解決辦法。阿拉斯以自身經驗給場上在都市生活、發展文化的青年們一個參考，希望族人們保持開放的心，去親近自己的文化以及不同文化。

阿拉斯強調文化沒有對錯，只要找到自己的路，就算生活在都市，也可以思考可以為自身文化做點什麼、如何在都會中展現文化與個人特色。當天同為魯凱族的徐同學表示，阿拉斯的分享讓他反思如何讓大家更了解、親近自己的文化，也讓他更有自信可以在都會中站穩腳步、大放異彩。他還提到，以往除了學校社團，很少有機會遇到族人，原青小聚給了他一個很好的交流管道。

新北原民局表示，從6月開始，每個月都有不同主題的原青小聚、主題從創業、設計到這次的網紅聚都以新北原住民青年有共鳴的主題出發，希望增加都會原青的向心力，共創屬於他們的新思維。接下來一直到10月也會推出行銷聚、音樂聚及媒體聚等，更會邀請大咖講師分享自身經驗，幫助新北原住民青年在產業與發展發光發熱。