3.3萬家農地違章工廠申請合法納管，經濟部中部辦公室今統計，已有2.9萬多家審查完畢，審查率89.4％，逼近9成，僅剩3000多件還在審查中。已審查工廠中，被喊「Yes」過關的有2.5萬家，但4508家遭駁回，加上有4000家不來申請，初步合計至少8500多家工廠「無法從良」，恐被斷水斷電。但中辦表示，這裡面有些是當作倉庫、物流，並非工廠，地方政府還得現勘，依其他法令認定違章建築拆除。

全台農地違章工廠4.6萬家，政府修改《工廠管理輔導法》，給予2016年5月前既存工廠輔導改善後轉合法機會，但需在2022年3月19日申請，有1年緩衝期，今年3月19日已截止收件。扣除原本就有臨時工廠登記(臨登)直接轉特定工廠登記(特登)外，其餘3.7萬家需申請。

今年截止期過後，共有3.3萬家提出納管申請，等於還有4000家自己放棄。經濟部中辦表示，地方政府已審查完2萬9699家，審查率89.42％，其中符合納管資格者2萬5191家，駁回4508家。如加上放棄者，共8500多家確定是「違章」身分。

根據中辦統計，在申請納管方面，家數最多的一級納管縣市政府，以桃園市94.92％最高，其次彰化縣91.79％，再次新北市92.48％。但也有台中、台南、高雄三縣市不滿9成，分別為87.6％、88.1％、74.9％。

至於提送工廠改善計畫者有2萬9318家，但審查率較低，僅7083家，剛過25％，還有3／4待審。其中第一級縣市政府，以彰化縣65.13％最高，其次台中市13.71％、台南市10.64％，高雄市僅9.14％最低。

中辦官員表示，改善計畫是後來要求，審查率自然少於申請納管者。為何有4000家自我放棄不申請，官員說有些是沒有繼續營業打算，有些是租地怕後續地主不同意等，原因很多。而審查中有4500多家沒通過，則許多是資格不符，例如可能現地是當作倉庫、物流、修配使用，非屬工廠。

因此初步有8500多家無法合法，由於申請還有3000多件審理中，最終認定違章工廠總數還會多一些。中辦說，地方政府會執行現勘，屬違章者，依照《工輔法》給予勒令停工，不從後續斷水斷電，至於非屬工廠者，則回歸《區域計畫法》、《建築法》處理，如是違建依法要拆除。

已提改善計畫通過廠商，則是於2年內依時程進行，完成者符合低污染就可以拿到特登執照，成為合法工廠。