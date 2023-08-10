做工行善團不畏豪雨來襲，今天持續在仁德區協助弱勢家庭修繕紗窗，協助清除住戶環境孳生源。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市本土登革熱昨天衝破千例，今天新增56例，至10日已累計1109例，病例分布於18個行政區，目前全市已4個行政區病例數破百，分別為永康區339例、東區309例、仁德區229例、安南區102例，4區病例數更占全市近9成。

台南今天新增確診病例數56例，分別為東區18例、安南區12例、永康區11例、北區5例、南區及仁德區各3例，歸仁區、善化區、安平區及將軍區各1例。颱風過後，連日來市區病例數都有上升跡象，疫情熱區永康區、仁德區、東區之外，安南區連續2天也都是2位數成長，今天也宣告破百，累計共102例。

由於今天豪雨襲台南，安南區多達20處有積淹水情形，台南市衛生局也呼籲，大雨過後，民眾要趕快清除積水容器，避免產生孳生源。

台南市政府勞工局組成「做工行善團」連日不畏大雨，全力協助登革熱防疫，今天照常為仁德區弱勢家庭修補紗窗，以及時阻隔病媒蚊飛入室內，同時也不忘幫忙協助清除住戶環境孳生源。市長黃偉哲也感謝志工民力加入登革熱防疫行列，公私協力降低疫情傳播風險，尤其弱勢家庭更需要社會力量支持與扶助，幫助他們抵禦病媒蚊威脅。

黃偉哲也提醒，近日連續降雨大幅提升病媒蚊孳生風險，對登革熱防疫是一大挑戰，呼籲民眾雨後盡快清除家戶內外積水容器，避免積水成為病媒蚊溫床，惟有市府與全體市民共同努力，才能盡快控制登革熱疫情。