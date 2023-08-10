男星阿本（翁瑞迪）以節目《模范棒棒堂》固定班底打開知名度，還曾是節目推出的男團《超克7》隊長，主演多部偶像劇，直到2016年才轉往幕後發展；阿本今年7月正式回歸演藝圈，上了許多談話節目，更親自解釋「棒棒堂」成團名單有內定一說，還有17年前成團日淚崩真相。

阿本從幕後回歸後，外型保養有緻加上他的談吐依舊犀利好笑，獲得許多談話性節目邀請，最近在《單身行不行》中聊到當年《模范棒棒堂》的心路歷程；阿本表示17年前錄影一天5集只領500元，但他注意到有些人的錢比較「厚」，才發現已經有內定的成員。

阿本回歸演藝圈，近期上了各大談話性節目，更聊到棒棒堂男孩時期的內幕。（圖／摘自阿本IG）

在「棒棒堂」成團日時，阿本記得攝影棚裝潢得很神秘，公布成員的方式是拉下布條，入選的成員照片會印在上面，在錄影前有一名內定的成員偷偷跟他說，「阿本，其實有你」；沒想到節目公布成員時，主持人范瑋琪喊出的名字是「阿緯」，讓他當場淚崩，因為自認很努力「怎麼不是我」。

之後阿本解釋，那位告訴他消息的內定成員沒有騙他，當天原本有8個布條，沒公布的2個其中就有阿本。不過，阿本還是以有「棒棒堂二軍」稱號的男團「Choc7（超克7）」出道，成員除了他還包括毛弟、小祿、李銓、小馬、鮪魚、野獸。

雖然阿本（圖左1）沒有以「棒棒堂」出道，但他之後與其他6名節目班底以男團「Choc7（超克7）」出道。（圖／摘自阿本IG）