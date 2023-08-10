第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽本周六（12日）展開男子組賽程，中華籃協10日表示，正在集訓中的國家隊一軍中華藍隊因傷兵過多，選訓委員會議開會決議增加林秉聖、魏嘉豪、張家禾3位球員補強後場陣容，代表中華藍隊參加瓊斯盃比賽。

中華籃協指出，中華藍隊近期飽受傷兵困擾，李愷諺與周桂羽因傷退訓致後場人力吃緊，瓊斯盃男子組因採所有隊伍單循環賽，每隊將進行8場賽事，在傷兵較多下中華藍急需人手補強陣容戰力，經徵詢奧運資格賽預選賽及世大運兩支代表隊優秀球員後，林秉聖、魏嘉豪、張家禾表達參賽意願，本會也取得球員所屬球隊同意，另外谷毛唯嘉、高錦瑋、林俊吉因身體傷勢須休養不克加入，政治大學好手游艾喆正隨校隊出國移地訓練，經籃協男籃選訓委員會議討論通過，由林秉聖、魏嘉豪、張家禾加入中華藍隊參加第42屆瓊斯盃比賽。

球員陣容調整後，中華藍隊名單增加到18位球員，球員名單為林庭謙、阿巴西、林秉聖、劉錚、魏嘉豪、陳盈駿、謝亞軒、張家禾、吳永盛、陳冠全、周伯勳、曾祥鈞、李德威、阿提諾、盧峻翔、李啟瑋、曾文鼎、王皓吉。