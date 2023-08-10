展碁國際（6776）為Adobe台灣代理商及Apple授權企業經銷商，今年首次三方聯手、舉辦在台北舉辦「Creator Solutions Day 2023」活動，整合旗下代理軟硬體商品，為企業用戶提供多元解決方案與加值服務。

搭上AI趨勢熱潮深入探討軟體及硬體年度創新脈動，會中除分享如何在Apple環境下整合Jamf大量裝置佈署及Adobe的AI技術和設計工具，提供客戶嶄新的企業應用方案和創作靈感，帶來全新的應用體驗。

展碁深耕台灣資通訊市場多年，提供企業用戶轉型導入Apple行動化管理解決方案相關服務。行動應用在企業IT服務中扮演重要角色，能協助台灣企業充分發揮行動應用的效益。

此外，展碁亦整合Jamf零接觸佈署及資安防護，透過旗下技術團隊與加值服務，提供企業用戶便於安裝於Apple產品，能帶給企業用戶完善的體驗，降低客戶的導入成本，解決客戶的需求與資料安全。展碁除持續提升服務能量與技術外，並串起Apple和台灣在地SI／ISV經銷業者合作，將優質產品導入企業或政府機關環境應用。

展碁並整合代理及跨業合作之眾多品牌，在現場攜手展出多元解決方案與加值服務，包含Asustor、Golden Concept、inVue、Jamf、Office、Parallels、QNAP、UAG、和Wacom等，活動邀請從事華語流行音樂視覺設計逾十年，不管是在金曲獎、文博會都具有一定程度影響力的三頁文設計創辦人顏伯駿，分享在軟硬體的使用經驗和近期設計專案內幕。