不過，銀行局指出，國銀聯貸部份目前繳息正常，證期局也表示，基金投資只占所有公私募基金規模0.03％，影響不大。

繼去年恒大爆雷之後，大陸大型地產開發商碧桂園也傳出有兩筆在8月6日到期的美元債息未能如期支付，引發市場擔憂。

銀行局副局長林志吉指出，截至今年6月底，只有一家本國銀行對碧桂園有曝險，是相關聯貸案、金額達新台幣2.86億（約902萬美元），目前繳息正常，對大陸授信都有相關備呆提存規定。

銀行局初步調查，目前約有兩家有賣碧桂園公司債給本國客戶，金額達新台幣7,000萬元，無法對應出是不是碧桂園給付不出的那兩筆債券，不過，林志吉指出，已要求銀行在銷售上要落實KYC、KYP，且去年已規定，銀行旗下銷售商品的發行機構若發生重大事件，要建立預警機制、即時掌握資訊給客戶，並對客戶進行關懷提供資訊給客戶評估，目前沒有客訴。

保險局副局長林志憲則指出，截至今年6月底，保險業對碧桂園的曝險是零。

證期局副局長張子敏則指出，證券業在去年底，僅證券商對其有投資餘額新台幣1,176萬元、今年7月底1,977萬投資餘額，投信、期貨商都沒有。

在投信基金部分，截至2021年底投信基金對碧桂園的曝險達63億元，占全體公私募基金規模僅0.13％、去年底達26億元、占0.05％，而今年6月底則有17億、占0.03％。