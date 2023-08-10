近來日劇人氣回溫，根據HamiVideo粉絲團公布平台夏季首播日劇人氣榜，榮登冠軍的是療癒系美食日劇《晚酌的流派2》；擁有超強卡司的跟播劇《VIVANT》拿下第二名；生田斗真主演《警部補大魔神》和坂口健太郎主演《CODE-願望的代價》位居三、四名，第五名則是改編自知名同名漫畫的《元氣囝仔》，五部類型不同的作品各自擁有支持的觀眾。

《晚酌的流派2》是榜單中唯一由女性主演的戲劇，描寫一位OL為了享受夜晚美好的小酌時光，絕對準時下班為飲酒做準備，只為讓自己在一天的最後可以好好品嚐美酒。去年推出第一季時，就有不少人表示看劇必須配酒，今夏再度掀起「邊看邊喝」的風潮，栗山千明坦言自己現在也很在意「晚酌」的儀式，甚至前一天晚上就會開始思考隔天要喝什麼飲料，工作人員則說：「栗山千明最近變得開朗了！」

拿下亞軍的《VIVANT》由堺雅人主演，遠赴蒙古拍攝，並且擁有前所未見的豪華陣容配角，包含阿部寬、二階堂富美、役所廣司、二宮和也等人，據傳每集製作費高達1億日圓（約2200萬台幣）；接著是雙帥出擊主演《警部補大魔神》和《CODE-願望的代價》，觀眾們不但可以享受懸疑解謎的樂趣，更可以看雙男主飆戲大飽眼福；位居第五名的漫改喜劇《元氣囝仔》以五島列島為故事舞台，播出後被日本週刊評價為5星日劇，由日本新一代「國民男友」杉野遙亮主演。

上述5部日劇皆可在HamiVideo上收看。