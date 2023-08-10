JR東日本大飯店台北二周年慶舉辦鏡開儀式，副總經理藤原邦繼(右起)、副總經理山本寬、行政總主廚蘆浦隆二、餐飲部協理邱嫈珠。(陳韻萍攝)

8月31日前下載「JRHM APP」並完成指定條件，可獲贈會員點數500點並免費享有JR PUNCH1杯。(JR東日本大飯店台北提供)

超過30年廚藝經驗的楊德興主廚坐鎮凱華樓中華料理，周年慶期間特別推出「豪華帝王蟹饗宴」迎賓。(JR東日本大飯店台北提供)

JR東日本大飯店行政尊榮客房空間寬敞，可使用行政酒廊禮遇及Happy Hour享用精緻特色美食、日本清酒等無限暢飲，(JR東日本大飯店台北提供)

飯店以青森縣「睡魔祭」、秋田縣「竿燈祭」及宮城縣仙台「七夕祭」日本東北三大祭為元素進行佈置。(陳韻萍攝)

全球籠罩在新冠疫情下3年，遭受重創的觀光旅宿業今年春天終於看到旅遊商機復甦的曙光，JR東日本大飯店台北今年8月迎來開幕二週年，飯店祭出滿滿優惠歡慶週年，包括有百萬會員的「JRHM APP」繁體字上架，台灣民眾可享訂房優惠等多種好康、餐飲消費滿千贈300元、期間限定的豪華帝王蟹饗宴、周年慶住房送好禮等。

「JRHM APP」台灣上架 註冊會員享多重優惠

2021年8月，JR東日本集團在疫情最嚴重時在台北創立海外第一間飯店JR東日本台北，飯店副總藤原邦繼今(10)日在二週年慶上感性提到雖然飯店開業二年，但因為開幕時和一週年慶都遇到疫情攪局，並沒有好好慶祝，今年終於可以好好接待賓客，感覺像是一週年而已。提到今年飯店的「生日願望」，藤原笑說希望疫情不要再捲土重來，讓賓客可以好好來飯店用餐度假。目前飯店平均住房率達8成多，普遍以日、港、新加坡旅客占多數，台灣本土旅客仍少，希望透過週年慶多項優惠吸引國人來體驗道地的日式服務。

飯店為慶祝這一個重要的里程碑，祭出多款吸客優惠，即日起，JR Hotel Member 「JRHM APP」在台灣也可下載使用，提供旅客更舒適、方便的住宿旅遊體驗。

JR Hotel Members 主要由JR東日本集團及其相關集團企業，包括東海、西日本、四國、九州等旗下酒店公司共25個品牌、130間飯店加盟所組成，提供日本國內飯店會員住房優惠，會員人數目前約有1038000人。即日起「JRHM APP」繁體字上架，台灣民眾可在台灣下載，透過「JRHM APP」訂房可享有JR東日本大飯店台北會員優惠方案，包括訂房優惠折扣、集點使用、視當日房況享有延遲1小時退房等會員好康，到日本旅遊還可做為指定交通IC卡使用。

適逢飯店開幕二周年之際，即日起至8月31日止，下載「JRHM APP」並註冊為會員後，將「JR東日本大飯店台北」加到我的最愛即可獲贈會員點數500點並免費享有「JR PUNCH」1杯，飲品可至飯店1F「月台町」或是3F「The Bar」進行兌換。

餐飲消費滿千送300超值 豪華帝王蟹饗宴限期開吃

歡慶開幕二周年，9月底前，行政總主廚芦浦隆二率領館內各餐廳推出美食優惠，首推「滿千送300元抵用券」活動，Brilliant鉑麗安全日餐廳以豐盛又精緻的多國美食坐擁高人氣，餐廳內提供季節海鮮、招牌料理英式烤牛肉、番紅花燉飯、番茄燉魚、紅酒燉牛頰肉，普羅旺斯香草烤羊肋排等多國美饌，還有日本東北仙台名物「香煎牛舌配南蠻味噌」及秋田特色美食「橫手炒麵」及「秋田米棒鍋」，讓饕客品嘗。罕見的仙台名物「香煎牛舌配南蠻味噌」排隊人潮不少，可見日本東北風味美食對台灣民眾還是有相當的吸引力。

另外，以日本城堡小鎮仙台為空間設計主題的「HAYASE」日本料理，料理長郡司行雄因應炎夏特別推出整套「鰻魚懷石料理」及「納涼懷石料理」，選用當令的海鮮與蔬菜等食材，呈現出夏日清爽氛圍的餐點，周年慶期間還有指定飲品8折優惠；而以北京宮廷料理演繹出各地中式風味的「凱華樓中華料理」，由超過30年廚藝經驗的楊德興主廚坐鎮，招牌料理「黃袍北京烤鴨」，特選台灣優質櫻桃鴨，75天的黃金飼養期，爐烤後的外表有如披上黃袍般的油光發亮，單月最多可賣出6000隻；周年慶期間，「凱華樓」特別推出「豪華帝王蟹饗宴」及指定飲品買1送1迎賓。

週年慶住房享行政酒廊禮遇 日東北祭典好看好拍

因應週年慶，飯店推出「繽紛．多彩」住房專案，即日起至9月30日，入住行政房型1晚，含鉑麗安自助式早餐2客，行政酒廊禮遇及Happy Hour享用精緻特色美食、冰淇淋、日本清酒、飲品等無限暢飲，客房內另附贈日本鐵道聯名清酒2瓶、日本和紙杯墊1份及台灣香草鳳梨酥禮盒1份；還能享受健身房、室內溫水游泳池與三溫暖等設施，每晚8600元起。而在8月23日住宿，當日下午6點還可免費參加飯店1樓「月台町」舉辦的二周年生日慶祝會。

為了讓旅客感受日本東北的特色魅力，即日起至9月30日，飯店以青森縣「睡魔祭」、秋田縣「竿燈祭」及宮城縣仙台「七夕祭」日本東北三大祭為元素進行佈置，讓旅客們感受到台日友好的文化氛圍。

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