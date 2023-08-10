新車側邊踏板使用強化鋼板，可承重250公斤，長輩上下車更安心（新北市政府社會局局本部提供）

台北霞海城隍廟10日捐贈一輛身心障礙服務專車給新北市立仁愛之家，期待能提供長者更安全舒適的交通服務，讓更多需要就醫的長者受惠。城隍廟總幹事張瀚之還發現，城隍廟地址為台北市迪化街一段61號，而仁家地址為萬里區玉田61號，新車牌號碼為「6161」，剛好是兩家地址的合併，讓眾人不禁讚嘆是上天巧妙的安排，印證「霞海用心，仁愛同行」。

台北霞海城隍廟管理人陳文文表示，霞海秉持著城隍爺是護佑城池的神祇，因此組織了一個市府民政、文化、警察、衛生等團隊分工來為民服務，廟方多年來對社會奉獻不遺餘力。希望這次捐贈，能實質幫助仁愛之家的長者。

台北霞海城隍廟團隊也實地教學身心障礙車升降機使用方式，強調側邊踏板使用強化鋼板設計，可承重250公斤，讓長輩在上下車時，可以安心分段進行，避免高差過大跌倒。

仁愛之家主任吳欽仁感謝台北霞海城隍廟的愛心捐贈，讓長者能感受社會的溫暖。仁愛之家目前使用中的身心障礙車雖然已經達到使用年限，但因爲未達公里數法規，無法汰換。近年仁愛之家養護照護需求增加，使用身心障礙車的需求相對提高，相信新車輛能讓長輩在就醫等交通接送上更方便。