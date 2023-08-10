普生表示，持續看好精準醫療檢測、液態活檢等市場需求擴大，並於竹北AI智慧園區規劃打造節能減碳、佈建大健康領域、擁有九大中心的普生AI園區廠辦大樓，目標2024年下半年完工啟用，與既有位於新竹科學園區的竹北廠達到資源整合互補、完善佈局大健康領域等效益。

普生具備研發、製造、臨床實驗及各國經銷業務佈局等一條龍營運模式，有助擴大旗下精準檢測、液態活檢業務之營運規模，接軌國際市場。除A/B/C/D肝炎、HIV等多樣常規產品需求穩步成長，集團仍持續拓展旗下「oh care 歐克威爾」自有品牌實體、線上知名 通路合作業務模式，有效擴大業務銷售動能，挹注台灣、大陸、馬來西亞市場銷售表現逐步攀升，隨著集團積極推進新通路、新產品等策略，有助堆疊營運動能。

普生指出，將持續完善旗下精準檢測、液態活檢、CDMO（委託開發及生產）、檢測服務、P113抗菌胜肽藥品等五大核心業務領域，積極投入分子診斷、液體活檢、癌症診斷等相關技術研發，使產品具有高檢測精準度等優勢。

另，優化旗下All in one的新款全自動化核酸檢測設備於歐洲、東南亞、台灣等地區檢測設備業務接單，強化營運利基。